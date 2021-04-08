مصر ترحب بقرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات للشعب الفلسطينى

أعرب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن ترحيب مصر بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا.وقال «حافظ» - في بيان صحفي - إن القرار من شأنه أن يُسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلًا عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني.وأشاد المتحدث الرسمي بالقرار الأمريكي لما يَنم عنه من اهتمام إدارة واشنطن وتفاعلها مع قضايا المنطقة.