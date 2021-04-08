الخارجية الأمريكية: مستمرون فى مواجهة نووى طهران

أقرت الولايات المتحدة بوجود تحديات صعبة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والغرب، لعدة أسباب أبرزها الافتقار للثقة مع طهران، رغم إقرارها بأن المحادثات صحية، لعودة إيران إلى التزاماتها بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وأكدت واشنطن أنها لن تقدم حوافز أحادية لإيران، لإعادتها إلى الاتفاق النووي المتعثر.وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: نحن لن نقدم أي مبادرات أو حوافز أحادية لحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، والإدارة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها، لمحاسبة إيران على دعمها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي.وأكد المتحدث الأمريكي في المؤتمر الصحفي نفسه، استعداد واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي لا تتسق مع الاتفاق النووي.وأوضح برايس: "مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق، لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك".وتأتي التصريحات تأتي بعد إعلان مسؤول أمريكي أن دبلوماسيين أطلعوا الولايات المتحدة على ما جرى، في اجتماعات مجموعة العمل مع إيران في فيينا.وعلى الطرف الآخر، لا تريد طهران تغيير موقفها من مبدأ خطوة مقابل خطوة، فهي تصر على رفع العقوبات الأمريكية قبل كل شيء.