رغم زيادة الإصابات.. رئيس البرازيل يرفض إغلاق البلاد

عارض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فرض إغلاق كامل للبلاد، رغم الدعوات المتزايدة من خبراء الصحة بعد تسجيل البلاد أثقل حصيلة وفيات بالفيروس في 24 ساعة،والتي بلغ 4195 في يوم واحد.ودافع الرئيس أيضا عن استخدام ما يسمى "بروتوكولات العلاج المبكر" التي تشمل العقار المضاد للملاريا، "هيدروكسيكلوروكين"، الذي لم تثبت الدراسات العلمية فعاليته في منع أو علاج عدوى كورونا.وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 4195 وفاة يوم الثلاثاء، فيما طالب معارضون سياسيون بولسونارو بفرض إجراءات أشد صرامة لإبطاء وتيرة التفشي، ويوم الأربعاء، واصلت البلاد تسجيل آلاف من الضحايا بالفيروس بعد رصد 3829 وفاة.وبلغت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة في معظم ولايات البرازيل معدلا أعلى من 90 %