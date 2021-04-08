24 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل البر الرئيسي 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السابع من أبريل، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن 11 من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غرب الصين. واتخذت مدينة رويلي في إقليم يونان الواقع على الحدود مع ميانمار سلسلة من الإجراءات لمكافحة كوفيد-19 شملت الحجر الصحي المنزلي وعمليات تطعيم بعد ظهور بؤرة تفش جديدة هناك الأسبوع الماضي.وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفض إلى ست حالات من ثماني قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90365، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.