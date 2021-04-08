663 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل حالتي وفاة و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8867، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 499688.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 8 وفيات و696 إصابة بالفيروس.وقررت الحكومة المغربية الإبقاء على الحظر الليلي في رمضان في كافة أنحاء البلاد، من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، مع الإبقاء على كافة التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا.