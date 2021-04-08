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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة «كريستيان ديور» الخاصة بشهر رمضان لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:24 ص
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية «كريستيان ديور» مجموعتها الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021، من خلال تشكيلة الكبسولة «ديور جولد»، تعيد فيها المديرة الإبداعية للدار ماريا جراتسيا كيوري تجسيد التصميمات الأيقونية بإصدارات جديدة معززة بلمسة من الذهب.

تم تقديم تصميمات فساتين وتنانير الأثيرية المصنوعة من التول والحرير والنسيج الشبكي المتعدد الألوان، وموديلات حقائب بدرجات لونية ناعمة، منها تصميم «ديور بوك توت»، وحقيبة «ليدي ديور»، وحقيبة «سادل»، وحقيبة «ديور كارو» المطرزة بالخيوط المعدنية.
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور
مجموعة كريستيان ديور

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