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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: ليبيا مستعدة للتفاوض معنا حول ترسيم الحدود البحرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:18 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن ليبيا أظهرت استعدادا للدخول في مفاوضات مباشرة معها حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريح لقناة "ستار" اليونانية، تعليقا على زيارته إلى ليبيا، إنه "أكد بوضوح (لليبيين) أن المذكرة التركية الليبية غير شرعية وليس لها أي قوة قانونية وهي تنتهك الحقوق السيادية" لليونان.

وأضاف ميتسوتاكيس أنه أعاد إلى أذهان القيادة الليبية أن المجلس الأوروبي يتخذ الموقف ذاته تجاه هذه القضية.

وتابع: "أعتقد أن هذه المواقف تم التأكيد عليه بوضوح، وما يبعث على التفاؤل هو أن ليبيا أظهرت استعدادا لبدء مفاوضات مباشرة مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية".

وأشار إلى أن "اليونان هي التي تقع بجوار ليبيا، وليس تركيا".

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