44 % من إصابات كورونا بأمريكا تتمركز فى 5 ولايات

أعلنت جامعة «جونز هوبكنز»، أن ما يقرب من 44% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المبلغ عنها في الأسبوع الماضي سجلت في خمس ولايات.وسجلت الولايات المتحدة 452825 إصابة بالفيروس في الأسبوع الماضي، من بينها 197500 حالة سجلت في نيويورك وميشيجان وفلوريدا وبنسلفانيا ونيوجيرسي، ما يمثل 43.6٪ من جميع الحالات.وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن هذه الولايات الخمس فقط تمثل 22 في المائة من سكان الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ميشيجان سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة في الأسبوعين الماضيين.وذكرت أن متوسط ​​الحالات الجديدة في ميشيجان خلال أسبوع وصل إلى 6719، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين.