رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

44 % من إصابات كورونا بأمريكا تتمركز فى 5 ولايات

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:55 ص
كورونا بأمريكا
كورونا بأمريكا
وكالات
طباعة
أعلنت جامعة «جونز هوبكنز»، أن ما يقرب من 44% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المبلغ عنها في الأسبوع الماضي سجلت في خمس ولايات.

وسجلت الولايات المتحدة 452825 إصابة بالفيروس في الأسبوع الماضي، من بينها 197500 حالة سجلت في نيويورك وميشيجان وفلوريدا وبنسلفانيا ونيوجيرسي، ما يمثل 43.6٪ من جميع الحالات.

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن هذه الولايات الخمس فقط تمثل 22 في المائة من سكان الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ميشيجان سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت أن متوسط ​​الحالات الجديدة في ميشيجان خلال أسبوع وصل إلى 6719، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عامًا

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا