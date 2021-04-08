أهالى قرية العطوانى بإدفو يطالبون بحلول لأزمة الصرف الصحى (صور)

شهدت قرية العطواني بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، تجمع العديد من الأهالي أمام المنزلين المنهارين بسبب الصرف الصحي، من أجل إيجاد الحلول لهم بعد تضررهم من طفح الصرف الصحي.وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي قرية العطواني حتى يتمكنوا من فض تجمع الأهالي واحتواء الأزمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف بجانب الأهالي ومحاولة وضع الحلول لهم.جدير بالذكر، أنه انهار منزلين بقرية العطواني بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء أمس الأربعاء، وذلك إثر طفح مياه الصرف الصحي داخل القرية بأكملها، منذ 3 أيام متواصلة، دون سحبها على وجه السرعه.