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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«تواضروس» يترأس صلاة القداس بـ«الملاك ميخائيل» فى الإسكندرية.. اليوم

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:48 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية، تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للكنيسة.

ومن المقرر أن يشارك البابا في إتمام صلوات القداس الإلهي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب عدد من الشمامسة والشعب القبطي.

وتتخذ الكنيسة خلال صلوات اليوبيل الذهبي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم «الصوم الكبير»، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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