34 إصابة جديدة بكورونا فى أسوان

سجلت محافظة أسوان 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتباينت المحافظات التي ينتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، حيث يوجد 9 حالات تابعون لدولة السودان الشقيقة.وتوافد هذه الحالات المصابة على مستشفيات العد المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا ''الإصابة والإشتباه''، حيث إنه تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم بإستمرار ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعوا نفس للبرتوكول العلاجي.