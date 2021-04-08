تركيا تسجّل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت تركيا مساء الأربعاء أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام، حيث بلغ عدد الاصابات الجديدة 54.740 و276 حالة وفاة، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية.وأعلنت الحكومة التركية عودة حظر التجوّل نهاية الأسبوع في المدن التي تشهد ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات، على أن تليها إجراءات أخرى خلال شهر رمضان المبارك.وسيتمّ فرض إغلاق تامّ خلال عطلات نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان الذي من المقرّر أن يستمرّ من منتصف أبريل حتى منتصف مايو.وستعمل المطاعم فقط عبر خدمة التوصيل والوجبات الجاهزة.وقال الرئيس رجب طيّب أردوغان الأربعاء إنّه يأمل أن تساعد الإجراءات المتخذة خلال شهر رمضان تركيا على خفض عدد الإصابات قبل موسم السياحة في مايو.واعتمدت تركيا بشكل شبه حصري على لقاح كورونافاك الصيني منذ إطلاق حملة التحصين في البلاد في منتصف كانون الثانييناير، قبل أن تبدأ الجمعة الماضي بإعطاء لقاح فايزر-بايونتيك.