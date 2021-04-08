«كن إنسانًا» تحتفل بـ«يوم اليتيم»

تنظم مؤسسة «كُن إنسانا للتنمية والرعاية» احتفالية «يوم اليتيم»، تحت عنوان «يوم الفرحة» لإرساء المعنى الإنساني الراقي، وضرب المثل في التضامن والتكافل مع الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في يوم مميز بقصر خديجة الأميرة بحلوان.وسيتم تكريم ١٥٠ طفل يتيم، و٥٠ طفل يتيم من ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.وأعلنت المؤسسة أن هذا الاحتفال سيكون بمثابة إنطلاقة عملية نحو عام كامل من الدعم لصالح الأولاد الأيتام وخاصة من ذوي الهمم، وتقديم دعم مباشر للأيتام الأشد احتياجًا، وتوجيه أنظار الرأي العام لمشاكل وهموم اليتيم وخلق حلول عملية تقدم لهم يد العون وتصنع لهم مستقبل أفضل.ويتضمن برنامج الحفل تكريم الأطفال وتنظيم مسابقات وتقديم فقرات غنائية وترفيهية، وتوزيع هدايا وملابس جديدة للأطفال.ومن جانب آخر، أشارت المؤسسة، في بيانها، إلى القيمة التاريخية لقصر الأميرة خديجة، وهي ابنة الخديوي توفيق سادس حكام أسرة محمد علي باشا، وشيد القصر عام ١٨٩٥، وتم تحويله حديثًا من مكتبة الإسكندرية إلى مركز حضاري ومنارة ثقافية بحلوان.وقالت الدكتورة غادة حلمي، رئيس مجلس الأمناء، أن أنشطة المؤسسة تتلخص في تقديم الخدمات والرعاية والمساعدات الاجتماعية والأنشطة الصحية بهدف التأثير الإيجابي في المجتمع والقضاء على الظواهر المجتمعية السلبية.وتعمل المؤسسة بمجال رعاية المرأة والطفل والشباب والمسنين، ورعاية الفئات الخاصة وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكافة الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، كما تقوم بتدريب وبناء قدرات الإنسان من خلال تطوير وتعزيز مهاراته وتنميتها وخلق ثقافة التعلم وكيفية تحقيق الإبداع والابتكار.