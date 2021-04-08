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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

مرسيدس تتصدر سوق السيارات الفارهة فى أمريكا خلال الربع الأول

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:28 ص
مرسيدس
مرسيدس
وكالات
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تفوقت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز على الشركات المنافسة من حيث المبيعات في الولايات المتحدة، بفضل مجموعة الطرز الجديدة التي طرحتها.

بلغت مبيعات مرسيدس في الولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 78256 سيارة، بزيادة نسبتها 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي بفضل المبيعات القوية للسيارة "مرسيدس جي.إل.إي" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

وجاءت شركة لكزس التابعة لمجموعة تويوتا موتور اليابانية في المركز الثاني بمبيعات قدرها 74253 سيارة، بزيادة نسبتها 32% سنويا ومتوفقة على بي.إم.دبليو الألمانية التي جاءت في المركز الثالث.

وزادت مبيعات بي.إم.دبليو في السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% سنويا إلى 71433 سيارة بفضل الأداء القوي للسيارة إكس
3 التي زادت مبيعاتها بنسبة 41%.

وتواجه شركات السيارات حاليا أزمة في تلبية الطلب المتزايد نتيجة النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وزادت مبيعات سيارات أودي الفارهة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بنسبة 33% سنويا إلى 54840 سيارة.

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