تسجيل 92625 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:25 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، إنها سجلت 92625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 3829 وفاة بكوفيد-19.
وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 340776 حالة.
وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 340776 حالة.