تسجيل 92625 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، إنها سجلت 92625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 3829 وفاة بكوفيد-19.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 340776 حالة.