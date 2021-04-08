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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط العالمى بفعل تعافى الاقتصاد

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:24 ص
النفط
النفط
وكالات
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صعدت العقود الآجلة للنفط قليلا، مساء الأربعاء، بفضل تحسن توقعات الاقتصاد العالمي، لكن المكاسب ظلت محدودة بفعل ارتفاع مخزونات البنزين والمخاوف من موجات تفش جديدة لفيروس كورونا قد تضعف تعافي الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت عقود خام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.7 % ليتحدد سعر التسوية عند 63.16 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 59.77 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو 0.7 %.

كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزون البنزين قفز أربعة ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، بينما كانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن ينخفض البنزين 221 ألف برميل.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة في ميزوهو "إذا كنت لا تحتاج لإنتاج البنزين، فلا حاجة بك إلى استهلاك مزيد من النفط الخام".

واستمدت الأسعار دعما من محضر اجتماع الشهر الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أكدد موقف البنك المركزي الأمريكي العازف عن رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت، مما يعزز توقعات الطلب على الوقود.

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