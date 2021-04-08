انتهاء تصوير «الاختيار 2» وعرضه أول رمضان

انتهي المخرج بيتر ميمي من تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار" في جزئه الثاني والمنتظر انطلاق عرضه خلال أيام قليلة وتحديدا مع أول ايام شهر رمضان المبارك.وعلمت "الدستور"، أن ميمي انتهي من تصوير الحلقة الأخيرة من العمل ودخل لغرفة المونتاج للوقوف على أخر تفاصيل حلقات العمل قبل عرضه.مسلسل "الاختيار2" بطوله كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويضم في بطولته محمد فراج وأسماء أبواليزيد وأحمد شاكر وأحمد داش ومحمد علاء وهادي الجيار وسيناريو وحوار هاني سرحان.