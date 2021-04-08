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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محمد أوتاكا عن «حلوة الدنيا سكر»: كواليس العمل ممتعة

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:41 ص
محمد أوتاكا
محمد أوتاكا
هاجر رضا
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أعرب الفنان محمد أوتاكا عن بالغ سعادته لمشاركته في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الحكاية الأخيرة منه "أماني وتهاني"، متابعًا: "شكرًا على الفرصة الحلوة دي".

وأضاف "أوتاكا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هنا الزاهد قلبها طيب وأي حد يشتغل معاها يحبها على طول، وطول ما إحنا في الكواليس تحس إننا عائلة واحدة، ودا يخليك تشتغل بأقصى طاقة عندك".

وأكد على أن العمل مع الفنانة هنا الزاهد يُعني من أمتع الكواليس، مضيفًا: "على الرغم من أنها آخر حدوتة في المسلسل حسيت من أول يوم تصوير أني معاهم من أول يوم فى العمل، أحلى أجواء تشتغل والكل بيساعدك عشان تعمل شغل حلو حاله وطاقة إيجابية رهيبة وغريبة جدًا من الكل تخليك تشتغل بأقصى طاقة عندك".

جدير بالذكر أن الفنان محمد أوتاكا يشارك في بطولة قصة "أماني وتهاني" أخر حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهي من بطولة هنا الزاهد، محمد أبو داوود، مروة عبد المنعم، عبير فاروق، محمد حسني، مصطفى عبد السلام، يوسف البسيوني.

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