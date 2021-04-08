مصر تترأس الاجتماع 14 لخبراء المنافسة بالدول العربية

ترأست مصر - ممثلة في الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - الاجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية والذي تعقده إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 7 و8 أبريل عبر تقنية الفيديوكونفرنس.وتم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع ولمناقشة عددا من الموضوعات أبرزها، بروتوكول التعاون في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية، وملاحظات الدولة الأعضاء على القانون الاسترشادي العربي للمنافسة ومراجعة كافة بنوده.ويهدف بروتوكول التعاون والقانون الاسترشادي العربي للمنافسة إلى بناء وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال المنافسة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينها وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وذلك في إطار السعي لخلق مناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء.ويأتي ذلك الاجتماع إيمانًا بأهمية سياسات المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء كونها عنصرا أساسيا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي إطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي، حيث زادت الحاجة لمزيد من التعاون والتكامل وتبادل الرؤى والخبرات لمواجهة التحديات وتداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة مع ظهور بعض من الممارسات الاحتكارية الناشئة خلال تلك الأزمة في بعض القطاعات الاقتصادية، وقد تشكل تلك الممارسات عقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي، وتحرير التجارة، وكفاءة اقتصاديات الدول العربية.