التحالف العربى يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي الناشط في اليمن، مساء الأربعاء، أن قواته أحبطت هجوما لجماعة الحوثية على جنوب المملكة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.وأفاد التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بـ"اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط" في منطقة عسير جنوب المملكة.وشدد التحالف على أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية تعد جرائم حرب".وأكد: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".وفي 22 مارس أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.