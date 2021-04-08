«التعليم» تعلن رابط الحصول على ورقة المفاهيم لطلاب الأول والثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة المفاهيم الخاصة بالامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.رابط التحميل:وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة أي معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة إذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.