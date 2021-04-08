«طلاب تنمية المواهب» فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الأربعاء، حفلًا فنيًا لطلاب مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية.بدأ الحفل بتقديم طلبة وطالبات فصل البيانو لمجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية، بالإضافة إلى أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت "خلي بالك من عقلك.. وقضية عم أحمد" تدريب أدهم أحمد، ثم قدم طلبة فصل كورال الموسيقى العربية تدريب الفنان وليد حيدر مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين منها "على اليادى..ابتهال دينى.. عطشان يا اسمرانى محبة.. يا حلو صبح.. إن راح منك يا عين.. إن كنت ناسي.. زي الهوى".واختتم الحفل طلبة وطالبات فصل السوزوكى والأوركسترا بتقديم مجموعة من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين وذلك تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودى وتدريب كل من نرمين خليل، وكريم فؤاد.يذكر أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين، حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها: "البيانو..الباليه..الكمان..الجيتار..العود..الكورال..الموشحات..الإيقاع..ذوى القدرات الخاصة".أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولي الدكتورة إيناس عبدالدايم رئاسة مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية في خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتي تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.