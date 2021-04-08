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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 8-4-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:42 ص
الدولار
الدولار
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار"، اليوم الخميس الموافق 8-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وعلى المستوى المحلي، شهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا على انخفاض أمام الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية وقبيل العطلة الأسبوعية في البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.75، وذلك وفقًا لآخر التحديثات في البنك المركزي المصري.

وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية، الدولار اليوم ارتفاعها داخل بنك الإسكندرية لتسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.68، أما في بنك وفا التجاري فبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

استقرار سعر الدولار اليوم 8-4-2021


وحقق سعر صرف الدولار اليوم استقرارًا داخل قطاع كبير من البنوك ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، كما بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66.

سعر الدولار اليوم الخميس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار اليوم الخميس للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك المشرق فسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، كما بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند مستوى للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.


سعر الدولار اليوم أمام العملات الأجنبية

شهد سعر الدولار أقوى موجة صعود على المستوى العالمي في سنوات بفضل تنامي التوقعات حول تسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، وسجل الدولار 92.368 مقابل سلة من العملات، مقتربا من أقل مستوى في أسبوعين، بعدما تراجع من ذروته الأخيرة عند 93.439 والتي بلغها في 30 مارس، مقابل استقرار سعر اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.18705 دولار، كما هبط الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.76385 دولار أمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.3 %.

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