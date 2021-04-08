سعر الدولار اليوم الخميس 8-4-2021 فى البنوك المصرية
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:42 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار"، اليوم الخميس الموافق 8-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وعلى المستوى المحلي، شهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا على انخفاض أمام الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية وقبيل العطلة الأسبوعية في البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.75، وذلك وفقًا لآخر التحديثات في البنك المركزي المصري.
وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية، الدولار اليوم ارتفاعها داخل بنك الإسكندرية لتسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.68، أما في بنك وفا التجاري فبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.
وعلى المستوى المحلي، شهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا على انخفاض أمام الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية وقبيل العطلة الأسبوعية في البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.75، وذلك وفقًا لآخر التحديثات في البنك المركزي المصري.
وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية، الدولار اليوم ارتفاعها داخل بنك الإسكندرية لتسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.68، أما في بنك وفا التجاري فبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.
استقرار سعر الدولار اليوم 8-4-2021
وحقق سعر صرف الدولار اليوم استقرارًا داخل قطاع كبير من البنوك ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، كما بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66.