السفير الفرنسي يقلد رئيسة «آر ديجيبت» وسام الفنون والآداب

قلد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، مساء الأربعاء، نادين عبد الغفار رئيسة مؤسسة "آر ديجيبت" وسام الفنون والآداب، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.وأشاد سفير فرنسا - في كلمته خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة - بالعلاقات الثقافية بين مصر وبلاده.وقال روماتيه إنه يقوم اليوم بتسليم وسام الفنون والآداب الممنوح من قبل رئيس الجمهورية الفرنسي إلى نادين عبد العفار تقديرا لجهودها في مجال الثقافة.حضر الاحتفال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى مصر.