وزير خارجية تونس يبحث مع نظيرته الليبية القضايا الدولية والإقليمية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وعبر الجرندي بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن ارتياحه لنسق العلاقات الثنائية المتميزة بين الجارتين تونس وليبيا، مشددا على ما توليه تونس من أهمية للعلاقات الاستراتيجية مع ليبيا، والإرادة السياسية الصادقة التي تحدو البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.وأشار الجرندي، إلي أن الجانب التونسي بصدد الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيري الشؤون الخارجية، والتي تم الاتفاق في شأن انعقادها أثناء زيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى طرابلس.واتفق الوزيران بحسب البيان على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، وتعزيز التشاور والتنسيق في كل ما من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال المساعي والتحركات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة في مجلس الأمن.من جانبها، عبرت نجلاء المنقوش عن سعادتها بزيارة تونس، منوهة بعراقة علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وثمنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الدور الإيجابي الذي قامت به تونس في دعم المسار السياسي السلمي في ليبيا وما لقيته من مساندة دولية وإقليمية.وأكدت الوزيرة الليبية أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل في ليبيا سوى الحوار السلمي التوافقي، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية عاقدة العزم على مجابهة كافة التحديات والقيام بالإصلاحات الضرورية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الرخاء والتقدم والازدهار.كما ثمنت المنقوش ثقة المجتمع الدولي في المسار السياسي الليبي، والذي تجسد خاصة في استئناف البعثات الدبلوماسية لنشاطها، وهو ما من شأنه أن يعزز من فرص التعافي الأمني والاقتصادي في بلدها، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي والمنطقة بأسرها.ونوه الطرفان بالدور الإيجابي والبناء الذي تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومبعوثها الخاص يان كوبيتش.