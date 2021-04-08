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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:28 ص
آلاء عاطف
آلاء عاطف
سارة ساويرس
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خطفت ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، آلاء عاطف، إليها الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت آلاء عاطف، ارتداء فستان قصير أسود اللون، ذو فتحة V عند منطقة الصدر، ومخطط بالأسفل باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء أسود اللون، ذو كعب عال، ولم تتكلف في وضع المكياج، فقط اكتفت بحمرة الشفاه الوردية، وحمرة شفاة باللون النيود، وجعلت شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها.

وكانت آلاء عاطف حصدت لقب ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، بعد أن تنافست مع 26 متسابقة أخرى على اللقب فى المسابقة التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد كبير من مشاهير المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتورة أمال رزق كرئيسة لجنة التحكيم، مع 3 سفراء من دول مختلفة، وعدد من ملكات جمال مصر السابقات.

ونستعرض فى الصور التالية أحدث جلسة تصوير لملكة جمال مصر.
آلاء عاطف
آلاء عاطف
آلاء عاطف
آلاء عاطف
آلاء عاطف
آلاء عاطف
آلاء عاطف
آلاء عاطف

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