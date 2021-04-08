«المصريين الأفارقة»: الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد الأفريقى

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: "إننا نسعى جاهدين من خلال فتح قنوات تواصل مستمرة مع الأشقاء الأفارقة من خلال الجمعيات والغرف والاتحادات وشباب ورواد الأعمال في القارة على أن نتبادل الخبرات الزراعية الحديثة باحثين عن فرص قوية لاستغلال موارد القارة من مياه وأرض وأيدي عاملة وذلك لأحداث تقدم هائل في القطاع الزراعي الأمر الذي يمكن أن يحقق حلم الأمن الغذائي الأفريقي والعالمي".وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن القارة الأفريقية لديها فرصة ذهبية وربما لا تعوض، حيث إن أوروبا أصبحت بالفعل قارة تفتقد للعنصر البشري بعد الإعمار المرتفعة وحصاد وفيات كورونا وأن العالم يواجه شُح موارد وأن المستقبل القادم لكي تساهم الزراعة في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بدول القارة فمن غير المعقول أن هناك دول في القارة لا يتعدى مساهمة الزراعة فيها في الناتج المحلي الإجمالي عن ٣٪؜.وينعقد في مدينة شرم الشيخ في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وبرعاية وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء، وبحضور لفيف من كبار علماء وخبراء ورجال أعمال الزراعه في مصر وفي أفريقيا وبمشاركة متحدثين من اكثر من عشر دول أفريقية، فعاليات المؤتمر الأفريقي الدولي للزراعة والذي يعقد أيضًا افتراضيا بالتزامن ومع العديد من منصات التواصل ليصل لكل نقطة على أرض القارة ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان (الرؤية المستقبلية للزراعة الأفريقية ودورها في دعم اتفاقية التجارة البينية وتعزيز التنمية) والذي يُنظم بين اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة وبين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA.