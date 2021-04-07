«الإحصاء»: 32.7 مليون دولار صادرات السجاد المصري خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأثاث ارتفعت إلى حدود 18.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 17 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من سجاد وكليم سجلت ارتفاعًا إلى حدود 32.7 مليون دولار خلال يناير 2021 مقابل 30.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.1 مليون دولا خلال عام.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.