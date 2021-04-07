«التشييد والبناء»: شركات المقاولات قادرة على المنافسة للتصدير خارجيًا

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن شركات المقاولات أو التطوير العقاري أصبحت قادرة على التنافس خارج مصر بالوطن العربي، وذلك نتيجة سابقة أعمال شركات المقاولات والعقارات والمشروعات القومية.وأوضح "شمس الدين"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه من خلال تلك الأعمال استطاعت الشركات المصرية الترويج لنفسها بالخارج بسهولة، وتعريف المستثمرين بأن الشركات المصرية لديها القدرة والكفاءة لتنفيذ المشروعات الكبرى والانتشار دوليًا فى أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا، نتيجة لازدهارها كشركات مقاولات ومكاتب استشارية.وقال "شمس الدين" إن النجاحات والتأثيرات الإيجابية التى حدثت على الشركات المصرية عززت من قوتها وقدرتها - سواء العاملة في المقاولات أو المكاتب الاستشارية - على المنافسة فى تنفيذ كافة مشروعات الدولة بالمدن الجديدة والطرق والكباري والأنفاق، والعاصمة الإدراية الجديدة، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالي الغربي، مما أعطى دفعة كبيرة للشركات المصرية للخروج والمنافسة على المستوى الدولى.