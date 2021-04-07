إصابة سائحة أمريكية بكسر في القدم بأسوان

أصيبت سائحة أمريكية الجنسية، مساء اليوم، على متن إحدى المراكب السياحية بكوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، باشتباه في كسر بالساق إثر انزلاقها من على الدرج داخل المركب.تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بإصابة سيدة أمريكية الجنسية على متن إحدى المراكب السياحية بكوم أمبو بأسوان باشتباه كسر في الساق إثر وقوعها من الدرج داخل المركب، وعلى الفور توجهت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ لإجراء الاسعافات الأولية اللازمه لها، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.