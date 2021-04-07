كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات

في الشوارع ووسائل المواصلات وداخل المستشفيات يفاجئك بإطلالته الرائعة ويقدم فنه النادر الذي يخفف به آلام المريض، ويدخل السرور على قلب المغموم ليطلق عليه من أصدقائه والأشخاص القريبون منه لقب "صانع السعادة" هكذا يفعل محمد سعيد الشهير بـ "شيتوس" من خلال تقديم فن "بانتومايم".يقول شيتوس لـ "الدستور" أنه أحب هذا الفن المعروف بـ "بانتومايم" أو كما يطلق عليه تمثيل صامت أو إيمائي، وأنه انبهر به من خلال مشاهدة أحد الأشخاص يقدمه وقرر أن يحترفه ولأن هذا النوع من الفنون غير منتشر في مصر بشكل كبير لم يجد سبيلا ليتعلم فيه هذا النوع وظل يحاول ليتقنه وبالفعل استطاع تعليمه ذاتيا، موضحا:" اتجهت للشارع عشان ارسم علي وش الناس الضحكة، من غير ما يتعبوا أو يروحوا مسرح أو حفلة عشان اللي مش معاه حق تذكره من حقه يضحك ويشوف فن جديد ومختلف".وأضاف" شيتوس"، بدأت هذه الخطوة عام 2012 من خلال مسرح الجامعة حيث جاء الأمر معي بالتجربة، ولم يكن في خطتي أن أدخل مجال التمثيل بل جاء الأمر من قبيل الصدفة من خلال اقتراح أحد زملائي علي بالانضمام لمسرح الجامعة، واستطعت أن أفوز بجوائز عديدة منها حصولي على أحسن ممثل وكوميديان على مستوى الجامعة.واختتم شيتوس حديثه قائلا: "واجهت العديد من المشاكل أثناء تقديمي للعروض في الشوارع والأماكن العامة بسبب عدم حملي لتصريح وهو ما جعلعني اختفي لفترة"، متمنيا تقديم يد العون له من المسؤولين وعدم اعتراضه خاصة وانه يقدم شيئا مرحا يخفف عن المواطنين عبء الحياة وينسيهم همومهم.