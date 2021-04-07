رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:29 م
كوميديان متجول
كوميديان متجول
حسام عسل
طباعة
في الشوارع ووسائل المواصلات وداخل المستشفيات يفاجئك بإطلالته الرائعة ويقدم فنه النادر الذي يخفف به آلام المريض، ويدخل السرور على قلب المغموم ليطلق عليه من أصدقائه والأشخاص القريبون منه لقب "صانع السعادة" هكذا يفعل محمد سعيد الشهير بـ "شيتوس" من خلال تقديم فن "بانتومايم".

يقول شيتوس لـ "الدستور" أنه أحب هذا الفن المعروف بـ "بانتومايم" أو كما يطلق عليه تمثيل صامت أو إيمائي، وأنه انبهر به من خلال مشاهدة أحد الأشخاص يقدمه وقرر أن يحترفه ولأن هذا النوع من الفنون غير منتشر في مصر بشكل كبير لم يجد سبيلا ليتعلم فيه هذا النوع وظل يحاول ليتقنه وبالفعل استطاع تعليمه ذاتيا، موضحا:" اتجهت للشارع عشان ارسم علي وش الناس الضحكة، من غير ما يتعبوا أو يروحوا مسرح أو حفلة عشان اللي مش معاه حق تذكره من حقه يضحك ويشوف فن جديد ومختلف".

وأضاف" شيتوس"، بدأت هذه الخطوة عام 2012 من خلال مسرح الجامعة حيث جاء الأمر معي بالتجربة، ولم يكن في خطتي أن أدخل مجال التمثيل بل جاء الأمر من قبيل الصدفة من خلال اقتراح أحد زملائي علي بالانضمام لمسرح الجامعة، واستطعت أن أفوز بجوائز عديدة منها حصولي على أحسن ممثل وكوميديان على مستوى الجامعة.

واختتم شيتوس حديثه قائلا: "واجهت العديد من المشاكل أثناء تقديمي للعروض في الشوارع والأماكن العامة بسبب عدم حملي لتصريح وهو ما جعلعني اختفي لفترة"، متمنيا تقديم يد العون له من المسؤولين وعدم اعتراضه خاصة وانه يقدم شيئا مرحا يخفف عن المواطنين عبء الحياة وينسيهم همومهم.
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات
كوميديان متجول.. «شيتوس» يهدي البسمة للناس في الشارع والمواصلات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب