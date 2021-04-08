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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:51 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
الدستور
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تنشر《الدستور》تقريرًا شاملًا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس، في مصر، ونستعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب بكافة أنواعه المختلفة، وهي عيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وسعر الأوقية الذهبية، وأسعار الذهب التالية وفقًا لسعر البيع لجرام الذهب في أي نوع، بدون المصنعية الذي يقوم تاجر الذهب بإضافتها على سعر الذهب الأصلى.

وسوق الذهب في مصر، يشهد حالة من الركود بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة المعلومات عن آخر التحديثات لسوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر


تتباين أسعار الذهب بحسب كل عيار عن الآخر، وسعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، تختلف من عيار لآخر، ولديكم كافة أسعار الذهب كما هو موضح بالتالي:

سعر أوقية الذهب اليوم


بلغ سعر أوقية الذهب عالميا، اليوم الخميس، ٢٧٠٠٠ جنيه مصري، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرامًا من عيار ٢٤، الذى يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم


ووصل سعر الذهب فى مصر، اليوم الخميس، عيار ٢٤، للجرام الواحد ٨٧١ جنيهًا، وذلك العيار يتميز بالنقاء ولا يحتوي على نسب شوائب كثيرة، لكنة الأقل مبيعا فى السوق المصرى، والأعلى سعرًا في أنواع الذهب.

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم


سجل جرام الذهب عيار ٢١، اليوم الخميس، سعر ٧٦٢ جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم


بلغ جرام الذهب من عيار ١٨، اليوم الخميس، سعر ٦٥١ جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، خصوصا أنه يتميز بتشكيلاته المتعددة، وبقوة صلابته، ويحتوي على نسب شوائب أعلى من عيار ٢١، وعيار ٢٤.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، ٦١٠٤ جنيهات، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات من الذهب عيار ٢١. 

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