أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر أوقية الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم

سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

تنشر《الدستور》تقريرًا شاملًا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس، في مصر، ونستعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب بكافة أنواعه المختلفة، وهي عيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وسعر الأوقية الذهبية، وأسعار الذهب التالية وفقًا لسعر البيع لجرام الذهب في أي نوع، بدون المصنعية الذي يقوم تاجر الذهب بإضافتها على سعر الذهب الأصلى.وسوق الذهب في مصر، يشهد حالة من الركود بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة المعلومات عن آخر التحديثات لسوق الذهب في مصر.تتباين أسعار الذهب بحسب كل عيار عن الآخر، وسعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، تختلف من عيار لآخر، ولديكم كافة أسعار الذهب كما هو موضح بالتالي:بلغ سعر أوقية الذهب عالميا، اليوم الخميس، ٢٧٠٠٠ جنيه مصري، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرامًا من عيار ٢٤، الذى يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.ووصل سعر الذهب فى مصر، اليوم الخميس، عيار ٢٤، للجرام الواحد ٨٧١ جنيهًا، وذلك العيار يتميز بالنقاء ولا يحتوي على نسب شوائب كثيرة، لكنة الأقل مبيعا فى السوق المصرى، والأعلى سعرًا في أنواع الذهب.سجل جرام الذهب عيار ٢١، اليوم الخميس، سعر ٧٦٢ جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.بلغ جرام الذهب من عيار ١٨، اليوم الخميس، سعر ٦٥١ جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، خصوصا أنه يتميز بتشكيلاته المتعددة، وبقوة صلابته، ويحتوي على نسب شوائب أعلى من عيار ٢١، وعيار ٢٤.سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، ٦١٠٤ جنيهات، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات من الذهب عيار ٢١.