فساتين الزفاف المتربعة على عرش الموضة لـ ربيع 2021 (صور)

بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية في ميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين الزفاف المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار وألوان زاهية تتماشى مع موضة الربيع.تم تقديم فستان من درجات الموف الباستيل، بتصميم ملائكي يعتبر مثالي للعروس الناعمة والهادئة، واختيار مثالي لحفلات النهار والأماكن المفتوحة وكتب الكتاب، حيث يقترب لونه بشدة للون الأبيض الملائكي.تم تقديم قصات ناعمة من اللون الأزرق السماوي، مع الأقمشة اللامعة كالستان، ووضعه المصممون مع طبقات كاملة مطرزة ومشغولة بالفرو والريش القصير والإكسسوار، لكي يأخذ طابعًا مميزًا ولامعًا رغم هدوء درجته واقترابها للبياض.وتم تقديم فستان بتصميم ناعم من اللون الزيتي المخالط للون الأوف وايت، لكي تكون العروسة تشبه الزهرة قبل تفتحها، الفستان من القماش الستان الناعم من اللون الأبيض ويظهر اللون الزيتي المسود بقوة في ذيل الفستان فقط.سيطر اللون الكشمير على ألوان فساتين الزفاف لعام 2021 فهو يعتبر من الألوان المحايدة التي تليق بكل درجات البشرة، وتم تقديم فستان من خامة القماش الشفاف من التل والشيفون مع تطريزات على كامل التنورة القصيرة ومنطقة الصدر وتم تقديم فستان من درجة اللون الذهبي الناعم بتصميم أنيق بدون لمعة مبالغ فيها، وهو مناسب لكل درجات البشرة.