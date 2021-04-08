انتشار عدد من الخفافيش بأكتوبر والأهالى: «خايفين تأذينا» (صور)

انتشار عدد من الخفافيش بأشجار الحي الرابع، مجاورة تالتة، بمدينة السادس من أكتوبر، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي.وقال صابر السيد، إن ظهور أعداد كبيرة من الخفافيش بين الأشجار بسبب عدم الاهتمام بنظافة الشارع وتهذيب الأشجار، مطالبا بسرعة التدخل من المسؤولين، وإدارة تحسين البيئة ومسؤولي الزراعة وحل هذه المشكلة حفاظا على حياة المواطنين.وطالبت "إيمان"، بضرورة تقليم الأشجار قبل انتشار الخفافيش في المدينة وسرعة القضاء عليهم، قائلة: "أنا بقيت أخاف أخرج الجنينة ليكون فيها حاجة وخائفة تأذينا".وأوضحت أن أوكار الخفاش موجودة بالحي الرابع، ويوميا تقوم بتطهير البلاكونة خوفا لنقل أي عدىي من الخفاش، مطالبة بسرعة التدخل.