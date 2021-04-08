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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نضال الشافعى يكشف تفاصيل صعوبات تصوير «هجمة مرتدة»

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:58 ص
نضال الشافعي
نضال الشافعي
محمد مجدي
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كشف الفنان نضال الشافعي عن كواليس صعوبات أحداث مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.

وأوضح "الشافعي"، في تصريح لـ"الدستور"، تفاصيل الصعوبات التي واجهته في بدايه تصويره، قائلا:"بالتأكيد هناك صعوبات كثيرة، ولعل أبرزها هي فيروس كورونا، فالعمل كان من المنتظر عرضه في رمضان العام الماضي، لكن نظرًا لانتشار فيروس كورونا تأجل تصويره لأكثر من مرة خاصة مع تأخرنا قليلا في بداية تصويره، وخاصة مع وجود سفر للخارج فغلق المطارات جعلنا نؤجل التصوير، الإ أننا شعرنا بحالة حزن شديد لتأجيله، لكن رب ضاره نافعه، ونحن سعداء لعرضه في رمضان المقبل".

المسلسل من بطولة أحمد عز وهند صبري والفنان هشام سليم وأحمد صلاح حسني وإخراج أحمد علاء الديب ومن تأليف باهر دويدار.

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