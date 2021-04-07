قطار الشباب يصل أسوان: 135 شابًا في أحضان التاريخ (صور)

واصل قطار الشباب ''اعرف بلدك'' رحلته الفوج العاشر لمحافظة أسوان حيث تضمن برنامج الزيارة عدد من الأماكن السياحيه والأثرية، بمشاركة 135 شابًا.تضمن برنامج الزيارة السد العالي ورمز الصداقة، ومتحف النيل، ومعبد فيلة، إضافة إلى جولة حرة في سوق أسوان السياحى.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وإشراف محمد عباس وهب، ومحمد جبريل محمد، نصر بدري عبد الصبور.