«تعليم أسوان» يهنئ طلابه الفائزين في مسابقات الطفولة

حاز طالبين بمدارس تابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية على المركزين الرابع والتاسع في مسابقات الطفولة.بدوره، هنأ الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطالب محمد أحمد كمال بمدرسة الشهيد فتحى بإدارة كوم أمبو التعليمية لفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى (مسابقات الطفولة - التصميم الفنى) للعام الدراسى ٢٠٢١٢٠٢٠.كما قدم التهنئة لعمر محمد عبدالله الطالب بمدرسة الشهداء الإعدادية بإدارة كوم امبو التعليمية، لفوزه بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى (مسابقات الطفولة - التعبير الفنى)، مهنئًا معلمى التربية الفنية بالمدرستين وكذلك توجيه التربية الفنية على رأسهم فاتن على الموجّه العام على التميز والنجاح،متمنيًا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.