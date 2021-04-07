التربية الزراعية بأسوان تفوز بأجمل مشتل على مستوى الجمهورية

فازت التربية الزراعية بأسوان، للمرة الثالثة على التوالي، فى مسابقة أجمل حديقة ومشتل على مستوى الجمهورية.وقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تهانيه لجميع معلمى وموجهى التربية الزراعية على رأسهم المهندس صبيح النجار الموجه العام، لفوزهم 3 سنوات متتالية فى مسابقة أجمل حديقة وأفضل مشتل على مستوى الجمهورية، وتكريمهم فى احتفالية كبرى بديوان الوزارة.جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والمهندس علاء درويش مستشار التربية الزراعية بالوزارة.وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالتميز والنجاح للتربية الزراعية، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والريادة والحفاظ دومًا على هذا المركز المتقدم.