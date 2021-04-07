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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 36% تراجعا في فاتورة استيراد الوقود مطلع 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:58 م
الوقود
الوقود
أميرة ممدوح
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سجلت واردات مصر من الوقود تراجعًا بأكثر من الثلث مطلع العام الحالي، لتهبط إلى 623.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 974.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 351.1 مليون دولار بنسبة 36% خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات البترول الخام سجلت أكبر تراجعًا إلى حدود 256.2 مليون دولار خلال يناير 2021 مقابل 553.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 297.1 مليون دولار، كما تراجعت واردات منتجات البترول من 386.1 مليون دولار لـ 349.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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