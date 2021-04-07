السيطرة على حريق هائل شب داخل منزل بالإسماعيلية

تمكن أهالي قرية الشروق بالإسماعيلية من السيطرة على حريق كبير شب داخل أحد المنازل بسبب وجود كميات كبيرة من قش الأرز.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة النجع التابعة لقرية الشروق.وقالت المصادر إن الحريق شب في المنزل بسبب وجود كميات كبيرة من قش الأرز أعلى سطح المنزل،ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث إلاّ أن الأهالي كانو قد تمكنوا من إطفاء الحريق.وأكدت المصادر أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو وفيات، إلا أن الحادث تسبب في احتراق المنزل وتسبب في خسائر مادية كبيرة به.