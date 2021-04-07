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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:49 م
«صرف إدفو
«صرف إدفو
أسوان_إسراء توفيق
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انهار منزلين بقرية العطواني، التابعة لمركز إدفو بأسوان، مساء الأربعاء، إثر طفح مياه الصرف الصحي داخل القرية بأكملها منذ 3 أيام متواصلة، دون سحبها على وجه السرعة دون خسائر في الأرواح.

وقال مصطفى محمد، أحد أهالي قرية العطواني، إن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مشكلة طفح مياه الصرف الصحي والتعامل معها بشكل سريع أدى إلى غرق المنازل والمنشآت الحيوية داخل القرية، موضحًا أن عدم إيجاد الحلول لهذه المشكلة أدى إلى تفاقمها.

وأوضح أن المشكلة تعود إلى أنه تم تدشين مشروع الصرف الصحي بقرية العطواني منذ 1997 من قبل جمعية تنمية المجتمع، وفي 1998، تم تسليمه للشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو، مشيرًا إلى أنه في 2015 بدأت تظهر مشكلات بسبب مشروع الصرف أبرزها  كسر في خطوط الطرد والانحدار وعدم الصيانة الجيدة، ما أدى إلى تفاقم المشكلة بشكل كبير.
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)
«صرف إدفو» يطيح بمنزلين في قرية العطواني (صور)

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