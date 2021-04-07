تامر مرسي يطرح البرومو الرسمي لمسلسل «نجيب زاهي زركش» (فيديو)

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي يقوم ببطولته النجم الدكتور يحيي الفخراني، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.وكشف رئيس الشركة، عن البرومو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".المسلسل من إخراج شادي الفخراني، ويشارك في بطولته كل من رنا رئيس وأنوشكا ورامز أمير وهالة فاخر وآخرون.كان قد تغيب الفخراني عن دراما رمضان الماضي واكتفى بمسرحية الملك لير التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها على مسرح كايرو شو من قبل.