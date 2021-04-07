«القوى العاملة» تطلب مهندسين وفنيين للعمل بشركة صناعات كهربائية بالعبور

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الكهربائية بالعبور، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلةوتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندسين كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 5 إلى 8 سنوات.كما تتضمن الوظائف، مدير تكاليف وموازنة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 10 سنوات.وتحتاج الشركة أيضا، مراقبين مخزون، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وأيضا إخصائي اجتماعي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية.وتطلب الشركة أيضا، فنيين كونترول كهرباء، وفنيين نحاس، وكهربائي تركيبات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وأيضا عمال نظافة وردية ثانية.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الأولى، منطقة 4، بلوك(22،13)، العبور، والتواصل مع المدير المسئول عزة لاشين.