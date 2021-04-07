الصوفية والفن.. الطريقة الكسنزانية تقيم معرضا للفنون التشكيلية

أقام المجلس الثقافي بالطريقة الكسنزانية بالعراق اليوم الأربعاء، معرضًا للفنون التشكيلية وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين، فرع المثنى المعرض التشكيلي الاول بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيلين وبحضور عدد من القامات والشخصيات الأدبية والفنية في المحافظة هذا وقد تم خلال الحفل ايظا توزيع شهادات تقديرية للمشتركين ودورع التمييز والابداع للشخصيات الفنية.وقال نوري جاسم المتحدث الإعلامي بالطريقة الكسنزانية بالعراق، إن المعرض تم تنظيمه تحت رعاية الشيخ شمس الدين نهروا الكسنزان رئيس الطريقة الكسنزانية بالعراق والعالم الإسلامي، حيث يولي اهتمام بالغ وكبير بالأمور الثقافية والفنية داخل الطريقة، الأمر الذى جعل هناك نشاط كبير بين مريدي الطريقة لإثبات جدارة وامتياز في هذا الحقل الهام.