رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريون في الخارج وجسور التواصل».. صالون التنسيقية غدًا على كلوب هاوس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:54 م
جريدة الدستور
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد صالون جديد، غدا الخميس، على التطبيق الافتراضي كلوب هاوس بعنوان "المصريون في الخارج.. جسور التواصل" وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً، للحديث عن حقوق وواجبات المصريين بالخارج والتحديات التي تواجههم وسبل التواصل بينهم وبين وطنهم وبعض تجارب النجاح.

يحضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وماري اسكندر عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، وأنور إسماعيل عضو التنسيقية، واثنان من شباب المصريين في الخارج.

ويدير اللقاء النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

للمتابعة عبر الرابط التالي:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»

باسم سمرة: «أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت»

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر