«المصريون في الخارج وجسور التواصل».. صالون التنسيقية غدًا على كلوب هاوس

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد صالون جديد، غدا الخميس، على التطبيق الافتراضي كلوب هاوس بعنوان "المصريون في الخارج.. جسور التواصل" وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً، للحديث عن حقوق وواجبات المصريين بالخارج والتحديات التي تواجههم وسبل التواصل بينهم وبين وطنهم وبعض تجارب النجاح.يحضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وماري اسكندر عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، وأنور إسماعيل عضو التنسيقية، واثنان من شباب المصريين في الخارج.ويدير اللقاء النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.للمتابعة عبر الرابط التالي: