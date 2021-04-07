أول يوم رمضان | موعد آذان المغرب فى القاهرة 2021





وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك 13 أبريل الجاري حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد 12 إبريل ويتم إعلان الرؤية وفقا لقرارات المراصد الفلكية التابعة لدار الإفتاء والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ويؤذن للفجر في تمام الساعة 4 فجرا فيما يؤذن للمغرب 6:21 بواقع 14 ساعة و41 دقيقة صيام.





سنن استقبال شهر رمضان المبارك





يجب استقبال شهر رمضان بالتهنئة بين المسلمين بمختلف دول العالم العربي والإسلامي وإعداد موائد الرحمن لإفطار الفقراء والمساكين والمحتاجين وتزين الشوارع والمنازل بنزيمة رمضانية مصنوعة من قماش الخيامية والفوانيس للأطفال وشراء مستلزمات رمضان والسلع الغذائية اللازمة والاستعداد بكثرة الطاعات والعبادات والذكر وقراءة القرآن الكريم والاستغفار للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.





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أسعار فوانيس رمضان 2021





موعد أول يوم رمضان | موعد آذان المغرب فى القاهرة 2021 وأسعار الفوانيس أصبحت قبلة الكثير حاليا على المنصات الإلكترونية حيث تتراوح أسعار فوانيس رمضان من 20 جنيه إلى 1500 جنيه وفقا للمواد المصنوعة منه ومكان البيع للمستهلك حيث يعد أحد التقاليد والعادات المصرية التي ترجع إلى عصر الدولة الفاطمية حيث كان يطوف الأطفال في الشوارع بالفوانيس الإضاءة للاحتفال بالشهر الكريم.



