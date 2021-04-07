الرئيس البولندي يعرب عن تضامن بلاده التام مع الأردن

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس البولندي أندريه دودا، تناول العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني أشاد، خلال الاتصال، بالعلاقات الأردنية البولندية المتينة والتعاون الوثيق بين البلدين.بدوره، أعرب الرئيس البولندي عن تضامن بلاده التام مع الأردن، في الحفاظ على أمنه واستقراره، مهنئًا العاهل الأردنى بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية.