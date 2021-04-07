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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تناقش آليات تأهيل مدارس الشهادة البريطانية IG للحصول على الاعتماد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:44 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي المجلس الثقافي البريطاني لبحث ملفات التعاون المشتركة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الارتقاء بمستوى تعليم الطلاب والاهتمام بمخرجات التعلم.

وحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المجلس الثقافي البريطاني وهم سحر خميس وفخر جعفري وياسر علي، وفاطمة الزهراء عز الدين مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وتناول الاجتماع تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني تمهيدًا لاعتماد المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية فقط) من المجلس الثقافي البريطاني كجهة مانحة ويتيح الاعتماد ثلاث أنواع من الشهادات (Edexcel- Cambridge –Oxford) على أن يتولى المجلس الثقافي البريطاني دعم المدارس وتأهيلها للاعتماد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون مع المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية IG) من قبل المجلس الثقافي البريطاني لتيسير الامتحانات والاعتماد لتلك المدارس.

وأعرب ممثلي المجلس الثقافي البريطاني عن الرغبة في زيادة أعدادها على مستوي المحافظات المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة ومديري المدارس الدولية والمجلس الثقافي البريطاني للوقوف على آليات الاعتماد والامتحانات والتيسيرات التي سيقدمها المجلس للتعاون مع الوزارة للنهوض بهذه النوعية الواعدة من المدارس.

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