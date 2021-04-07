حقيقة وجود تحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة ٢٠٢١ عبر موقع القوى العاملة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:14 م
أسماء منصورطباعة
يبحث العديد من المواطنين عن حقيقة وجود تحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة ٢٠٢١ عبر موقع القوى العاملة بعد انتشار العديد من الشائعات تزعم فتح باب التسجيل وإعادة تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة رجال الأعمال التي تقدر وفقا للشائعات بـ ٧٠٠ جنيه وانتشر رابط خاص لكي يسجل المواطنين الراغبون في الاستفادة من المنحة بياناتهم عليه لذلك نعرض لكم في التقرير التالي حقيقة وجود تحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة ٢٠٢١ عبر موقع القوي العاملة، وما الهدف من ترويج هذه الإشاعات لكي لا ينساق المواطنين وراء مروچين هذه الشائعات؟
ويرجع انتشار هذه الشائعات لأواخر شهر مارس الماضي ووقتها تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت صحة هذه الأخبار المتداولة مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها.
وأوضحت أن جميع المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة من قبل الجهات الرسمية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "manpower.gov.eg"
حقيقة وجود تحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة ٢٠٢١
ويرجع انتشار هذه الشائعات لأواخر شهر مارس الماضي ووقتها تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت صحة هذه الأخبار المتداولة مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها.
موقع القوى العاملة
وأوضحت أن جميع المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة من قبل الجهات الرسمية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "manpower.gov.eg"
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ويذكر أن الهدف من ترويج هذه الشا الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.
ويذكر أن الهدف من ترويج هذه الشا الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.