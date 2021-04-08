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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8-4-2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:30 ص
مواد البناء
مواد البناء
هبه محمد
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أسعار الحديد والأسمنت من ضمن الموضوعات المهمة التي يهتم بها الكثير بشكل كبير، حيث تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، سعر مواد البناء اليوم في الأسواق، ويرصد لكم "الدستور" كافة الأسعار التي تشمل أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8-4-2021.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8-4-2021 في الأسواق


أسعار الحديد اليوم الخميس
1 - سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13700 جنيه.

2 - وبلغ سعر طن حديد المصريين اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13500 جنيه.

3 - وشهد سعر طن حديد العتال اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13500 جنيه.

4 - وبلغ سعر طن حديد عطيه اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه.

5 - وتداول سعر طن حديد المراكبي اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه.

6 - وسجل سعر طن حديد بشاي اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه.

7 - وشهد سعر طن حديد مصنع المعادي اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

1 - شهد سعر طن أسمنت العسكري اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 828 جنيها.

2 - وبلغ سعر طن أسمنت السويدي اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 893 جنيها.

3 - وشهد سعر طن أسمنت الصخره اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 823 جنيها.

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4 - وسجل سعر طن أسمنت الشورى اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 785 جنيها.

5 - وتداول سعر طن أسمنت سيناء اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 775 جنيها.

6 - وبلغ سعر طن أسمنت حلوان اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 885 جنيها.

7 - وشهد سعر طن أسمنت المخصوص اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 865 جنيها.

8 - وسجل سعر طن أسمنت أسوان اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 695 جنيها.

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